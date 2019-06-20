Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию в Идлибе на саммите G20

СТАМБУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии и обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом турецкий лидер заявил в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Мы с Россией достигли определенных договоренностей по Идлибу. Также мы работаем вместе с Ираном, мы провели ряд трехсторонних саммитов по Сирии. У нас в Идлибе 12 наблюдательных пунктов, в задачи которых входит обеспечение безопасности в регионе. К сожалению, режим [президента Сирии Башара Асада] представляет угрозу для наших наблюдательных пунктов, - отметил президент. - Но если бы договоренности в Сочи не были достигнуты, поток беженцев в 200-300 тыс. человек направился бы в сторону нашей границы. Благодаря новому соглашению о перемирии этого удалось избежать. Я планирую обсудить вопрос Идлиба с президентом Путиным ситуацию в Идлибе".

На прошлой неделе, 13 и 16 июня, два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам. В результате обстрелов ранения получили трое турецких военных. Анкара считает, что за ними стоит правительственная армия Сирии и ее сторонники.

В свою очередь 13 июня Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.