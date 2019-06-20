МИД Египта: заявление Эрдогана по поводу смерти Мурси доказывает его связь с исламистами

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана в контексте смерти Мухаммеда Мурси подтверждают его связь с террористической организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом заявил в четверг глава МИД Египта Самех Шукри, передает телеканал Al Hadath.

"Заявление Эрдогана доказывает, что он связан с террористической организацией "Братья-мусульмане", которая использует его для пропаганды своей экстремистской идеологии, - сказал он. - Очевидно стремление Эрдогана скрыть внутренние перегибы за счет вступления во вредоносную перепалку". По словам министра, "поведение президента Турции отражает глубокую ненависть к достижениям и успехам египетского народа и его руководства".

Бывший президент Египта, ставленник исламистов Мухаммед Мурси скоропостижно скончался 17 июня во время заседания суда по делу о шпионаже, по которому он проходил главным обвиняемым. По данным египетского государственного телевидения, причиной смерти стал сердечный приступ.

Турецкий президент обвинил египетские власти в намеренном убийстве бывшего политика и призвал в четверг ООН расследовать обстоятельства его смерти. Турецкий лидер пообещал сделать все необходимое, чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале, подключить к этому Организацию исламского сотрудничества и поднять вопрос о смерти Мурси на ближайшем саммите G-20. Политик сравнил смерть Мурси с убийством в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре прошлого года Джамаля Хашкаджи и заявил, что Анкара приложит все усилия для расследования дела бывшего главы Египта, как это произошло в случае с Хашкаджи. "Мы никогда не позволим, чтобы трагедия Мурси оказалась забытой, как и в случае с убийством Джамаля Хашкаджи", - заключил турецкий президент.

Накануне Эрдоган, по информации телеканала NTV, поведал, что "Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда, а уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию". "Мурси погиб не естественной смертью, а был убит, - убежден он. - Турция будет следить за развитием этой темы".

Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египте в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе этого года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду возбужденных против лидеров исламистов уголовных дел, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих.

Отношения Египта и Турции

Отношения Анкары и Каира остаются крайне напряженными с момента свержения армией под руководством Абдель Фаттаха ас-Сиси президента Мурси в 2013 году. Эрдоган был тогда одним из немногих мировых политических лидеров, кто назвал события в Египте "государственным переворотом".