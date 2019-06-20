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Зеленский считает унизительным для Украины иметь ВВП на уровне Мали, Сальвадора или Анголы

Президент Украины отметил, что для успешного развития экономики страны необходимо продолжить европейскую интеграцию

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал унизительным для своей страны иметь объем ВВП на уровне Мали, Сальвадора или Анголы. Об этом он заявил в четверг в Киеве на встрече "Диалог власти и бизнеса".

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"Сейчас, как вы знаете, у нас ВВП такой же точно, как в таких "продвинутых" странах как Мали, Сальвадор, Ангола. Это, как говорится, ноу комментс. Это унизительно для европейской страны", - сказал он, обращаясь к украинским бизнесменам.

При этом президент напомнил, что он "обещал меньше государства в экономике". "И первые шаги для этого уже сделаны, - сказал Зеленский. - В дальнейшем позитивных перемен, я уверен, будет намного больше".

Президент также перечислил задачи, которые надо решить для успешного развития экономики. "Первое - Украине нужен доступ к дешевым ресурсам; второе - мы продолжаем европейскую интеграцию - для нас это не только большой рынок, но и очень важный культурный фактор; третье - мы работаем для улучшения кредитного рейтинга страны; четвертое - мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире - сюда должна стоять очередь из инвесторов, Украине надо избавиться от коррупции и вывести экономику из тени", - заявил Зеленский, пообещав при этом продолжать сотрудничество с МВФ.

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