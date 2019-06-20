Трамп не исключил, что ВС Ирана могли сбить американский беспилотник по ошибке

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил в четверг, что иранские военные могли сбить американский беспилотник несанкционированно или по ошибке. Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед началом встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Я не знаю. Мне тяжело поверить, что это был преднамеренный [акт]. Мне кажется, это мог [сделать] кто-то по собственной воле и глупости", - сказал он.

Президент США добавил, что беспилотник находился над международными водами, этот факт, по его словам, "задокументирован".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны", и действия БПЛА не являлись провокацией.