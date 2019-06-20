ЦИК Украины зарегистрировал список партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" для участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"Комиссия зарегистрировала 182 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательный список политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении. Таким образом, в настоящее время для выборов в Раду зарегистрированы шесть партийных списков: "Гражданская позиция", Радикальная партия Олега Ляшко, "Свобода", "Факел", "Голос", а также "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На заседании ЦИК в четверг также зарегистрированы 132 кандидата, которые баллотируются в одномандатных округах, из них 127 в порядке самовыдвижения и пять - от политических партий. По состоянию на 20 июня, уточняется в сообщении, в одномандатных округах уже зарегистрировано 892 кандидата. В Центризбиркоме добавили, что к настоящему моменту также прошли регистрацию 238 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля указом президента Владимира Зеленского. В четверг Конституционный суд страны признал, что это решение главы государства соответствуют основному закону страны.