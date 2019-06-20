Президент Гондураса приказал развернуть войска по всей стране на фоне акций протеста

МЕХИКО, 21 июня. /ТАСС/. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в четверг приказал развернуть на всей территории страны подразделения вооруженных сил и полиции. Решение было принято в связи с массовыми антиправительственными выступлениями в разных регионах, включая Тегусигальпу, столицу центральноамериканской республики.

На своей странице в "Твиттере" глава государства сообщил, что на заседании Национального совета по обороне и безопасности было принято решение "развернуть по всей стране подразделения вооруженных сил, полиции, разведки и других структур, подчиняющихся исполнительной власти, чтобы гарантировать свободу передвижения, защиту частной и государственной собственности и <...> безопасность населения". Только в среду в ходе акций протеста в Тегусигальпе пострадали более 20 человек, из них двое к утру четверга скончались.

Манифестации, первоначально направленные против реформ в сфере образования и здравоохранения, начались в Гондурасе в конце апреля. К настоящему времени одним из главных требований участников выступлений стала отставка главы государства.