В Абхазии возмущены признанием грузинского депутата в убийствах на территории республики

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии возмущено признаниями депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе в ходе возникшей в четверг во время заседания 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) полемики о совершенных им на территории Абхазии убийствах. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

"В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время заседания 26-й сессии МАП с участием делегаций законодательных органов 25 стран. В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член "Европейской Грузии" Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой по сути признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Вызывает законное возмущение столь циничное признание, высказанное официальным лицом с трибуны парламента Грузии. Подобное "заявление" не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями", - отмечается в комментарии.

Представители Абхазии, отмечается в документе МИД, "намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием "заявление" и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда международных Женевских дискуссий и обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссий". "Кроме того, на основании публичного признания в совершении преступлений на территории Республики Абхазия, считаем необходимым поставить вопрос об уголовной ответственности депутата парламента Грузии Бобохидзе", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с депутатом Госдумы, президентом МАП Сергеем Гавриловым прибыла в среду в Тбилиси для участия в работе ассамблеи. В четверг утром Гаврилов открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он обратился к делегатам сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи. Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации.

По данным газеты "Взгляд", грузинский парламентарий Бобохидзе, прокричав "убивал вас в Абхазии и буду убивать", выплеснул воду в направлении российских депутатов. "Вероятно, он имел в виду боевые действия начала 1990-х, когда, как считают в Тбилиси, на стороне абхазов воевали россияне", - пишет издание.

В грузино-абхазской войне 1992-1993 годов с абхазской стороны погибли порядка 3 тыс. военнослужащих и мирных жителей, с 1994 по 2008 год во время осуществления миротворческой миссии погибли 117 российских миротворцев.