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Американским лайнерам запретили летать в подконтрольной Ирану зоне над Ормузским проливом

Федеральное управление гражданской авиации США обеспокоено растущим уровнем напряженности в регионе

ТАСС, 21 июня. Федеральное управление гражданской авиации США выпустило экстренное распоряжение, запрещающее американским авиакомпаниям летать в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом.

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По его данным, в отдельном предупреждении регулятор отметил, что ближайший гражданский самолет находился в пределах 45 морских миль от места, где был сбит американский разведывательный беспилотник Global Hawk. "Множество гражданских самолетов находились в этой зоне в момент перехвата", - цитирует Reuters заявление ведомства.

В управлении также выразили обеспокоенность в связи с растущим уровнем напряженности в регионе и повышением военной активности в непосредственной близости от маршрутов гражданской авиации.

Ранее американская авиакомпания United Airlines приостановила полеты между Ньюарком (штат Нью-Джерси, США) и индийским городом Мумбаи через пространство Ирана.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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