Иран опроверг новость о получении послания Трампа

ТАСС, 21 июня. Иранские власти опровергли сообщение агентства Reuters о том, что США направили Тегерану послание при посредничестве Омана, в котором президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил Иран о своей готовности нанести по стране удары и призывал разрешить противоречия путем переговоров. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави.

"Америка не отправляла Ирану никакого послания через Оман", - цитирует телекомпания Хосрави.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Иранская сторона ответила, что руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи выступает против любых переговоров, но сообщение Трампа будет передано иранскому лидеру для принятия решения.