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CNN: Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост министра обороны США Марка Эспера

По данным телеканала, Марк Эспер уже готовит необходимые для этого документы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом на пост главы оборонного ведомства страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.

Президент США ранее в этом месяце заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на указанный пост. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.

Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан берет самоотвод, а исполнять обязанности главы Пентагона вместо него будет Эспер. Как ожидается, Шанахан передаст свои полномочия Эсперу к 24 июня.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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