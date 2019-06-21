CNN: Трамп намерен выдвинуть кандидатом на пост министра обороны США Марка Эспера

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается выдвинуть кандидатом на пост главы оборонного ведомства страны Марка Эспера, который сейчас является министром сухопутных войск США. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

По словам его источников, Эспер уже готовит необходимые для этого документы. Трамп якобы попросил своих сторонников поддержать данную кандидатуру.

Президент США ранее в этом месяце заявил, что не исключает возможности выдвижения кандидатуры Эспера на указанный пост. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.

Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что кандидат на пост министра обороны США Патрик Шанахан берет самоотвод, а исполнять обязанности главы Пентагона вместо него будет Эспер. Как ожидается, Шанахан передаст свои полномочия Эсперу к 24 июня.