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Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа

Глава пресс-службы американского дипведомства Морган Ортэгус назвала эти сообщения "иранской пропагандой"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в пятницу опроверг и назвал "иранской пропагандой" сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана.

"Сообщения о том, что послание было передано вчера ночью иранцам через оманский канал абсолютно ложны. Эти сообщения - чистая иранская пропаганда", - написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Позже иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави сообщила, что иранские власти эту информацию опровергли.

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СШАИранТрамп, Дональд
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