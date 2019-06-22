Госдеп опроверг информацию об отправке руководству Ирана послания от Трампа

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госдепартамент в пятницу опроверг и назвал "иранской пропагандой" сообщения о том, что Вашингтон направлял послание руководству Ирана.

"Сообщения о том, что послание было передано вчера ночью иранцам через оманский канал абсолютно ложны. Эти сообщения - чистая иранская пропаганда", - написала на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Агентство Reuters сообщило в пятницу со ссылкой на иранские правительственные источники, что иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану. По его данным, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры с США в отведенный Вашингтоном срок.

Позже иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на представителя Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейвана Хосрави сообщила, что иранские власти эту информацию опровергли.