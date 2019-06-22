Хант: Трамп стремится к осторожности, чтобы случайно не спровоцировать войну с Ираном

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп старается проявлять осторожность, чтобы случайно не спровоцировать войну с Ираном, к которой он никак не стремится. С таким утверждением выступил в интервью вышедшей в печать в субботу газете The Daily Telegraph министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра страны Джереми Хант, комментируя сообщения в прессе об изначальном согласии главы Белого дома на удары по Ирану после того, как эта страна сбила американский беспилотник.

"На самом деле, я думаю, что он показал теми действиями, которые он предпринял в отношении сбитого американского беспилотника, что он хочет быть очень осторожным, чтобы не спровоцировать войну случайно", - сказал глава британского МИД.

По словам Ханта, Трамп "пытается решить проблему, которая заключается в том, что спонсируемые Ираном действия в Сирии и Ливане, Ираке и Йемене делают самый нестабильный регион мира еще более опасным". "Но он не хочет войны", - подчеркнул британский министр.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

В субботу британский Форин оффис сообщил, что Лондон "продолжает дипломатический диалог с Ираном" и проинформировал о намеченном на воскресенье визите в Тегеран замглавы МИД по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона для "переговоров с руководством Ирана на высоком уровне". В коммюнике британского МИД сказано, что замминистра "призовет к срочной деэскалации ситуации в регионе и выразит существующую в Великобритании и в международном сообществе обеспокоенность относительно регионального поведения Ирана и его угроз перестать придерживаться ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, СВПД), которой Великобритания остается полностью приверженной".