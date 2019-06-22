МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за инцидента с американским беспилотником

ТАСС, 22 июня. Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) вызвало поверенного в делах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Тегеране Шамиса Хамиса аль-Муслихи, чтобы выразить ему свое недовольство в связи с тем, что власти ОАЭ позволили США выпустить со своей территории американский беспилотник, попавший затем в воздушное пространство ИРИ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Ирана.

"Вследствие того, что с американской военной базы, расположенной на территории ОАЭ, в направлении воздушного пространства Ирана был совершен акт агрессии с использованием беспилотного летательного аппарата, поверенный в делах этой страны [ОАЭ] сегодня был вызван в министерство иностранных дел [Ирана], и ему было заявлено о серьезном недовольстве нашей страны", - говорится в сообщении, в котором также подчеркивается, что для Тегерана "неприемлемо размещение вооруженных сил иностранного государства [на территории другого государства] с целью нарушения водного, наземного и воздушного пространства Ирана".

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что глава американской администрации Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее сообщил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.