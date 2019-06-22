СМИ: двое детей получили ранения при взрыве мины на востоке Сирии

ТАСС, 22 июня. Взрыв мины, установленной террористами в южных окрестностях города Хасеке на востоке Сирии, привел к ранению двух детей. Об этом сообщил в субботу правительственный телеканал Syria.

По его информации, инцидент произошел в селении Алия, когда местные жители занимались сельскохозяйственными работами. Дети, получившие осколочные ранения, доставлены в городскую больницу.

Боевики из экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые ранее держали под контролем этот район, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности.

Как указывает телеканал, это было сделано с целью помешать налаживанию мирной жизни в провинции.

Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки в других аграрных районах Сирии, в частности в Дейр-эз-Зоре и Ракке, откуда часто поступают сведения о взрывах оставленных боевиками фугасов.