СМИ: в результате атаки боевиков вблизи аэропорта на севере Синая погибли четверо рабочих

ТАСС, 22 июня. По меньшей мере четверо египтян погибли и шесть получили ранения в субботу в результате атаки боевиков в районе аэропорта города Эль-Ариш на севере Синая. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По поступающей информации, все погибшие и пострадавшие - местные рабочие, которые были заняты на стройке правительственного здания вблизи воздушной гавани, расположенной в 4 км южнее столицы и крупнейшего города провинции Северный Синай. Вслед за атакой на место прибыли сотрудники силовых структур и военные. Ведется поиск нападавших.

Армия и полиция Египта несколько лет проводят кампанию против радикальных группировок в северных районах Синая. Наиболее одиозной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в стране в минувшие годы.

В феврале 2018 года ВС и МВД начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018", которая в отличие от всех предыдущих проходит как на севере и в центре Синая, так и в дельте Нила и пустыне на западе страны. В ней участвуют полевые армейские подразделения, сотрудники внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время ликвидированы сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих.