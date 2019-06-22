В Грузии приговорили к аресту более 120 человек, задержанных на митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 121 человек приговорен Тбилисским городским судом к 12 суткам ареста за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на митингах в грузинской столице у здания парламента республики 20 июня. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении МВД Грузии.

"Информируем общество, что 121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорен к административному заключению (12 суток), а остальные - освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение", - говорится в заявлении. Между тем рассмотрение некоторых административных дел, как отмечается в документе, отложено. Помимо этого, в заявлении подчеркнуто, что Генеральная инспекция МВД уже приступила к изучению возможного превышения полномочий со стороны полицейских

По данным МВД республики, в ходе митингов были задержаны 305 демонстрантов, а 240 - пострадали, в том числе и 31 сотрудник СМИ.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера и главы МВД. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Были задержаны 305 манифестантов.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. Между тем в СМИ стали распространяться сведения о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье, хотя сам Гаврилов заявил, что это не соответствует действительности.

Генассамблея завершилась в четверг, после чего российские парламентарии вылетели в Москву. По словам Гаврилова, по окончании сессии во время общения с журналистами на делегацию было совершено нападение, в ее адрес звучали угрозы. Через день спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.