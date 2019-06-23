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Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном

Госсекретарь Соединенных Штатов повторил также свое предложение о переговорах с Ираном "без предварительных условий"

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Его слова приводит агентство Reuters.

Госсекретарь повторил свое предложение о переговорах с Ираном "без предварительных условий" с целью снизить напряженность.

"Мы готовы к переговорам без предварительных условий. Они точно знают, где нас найти, - сказал госсекретарь журналистам перед тем, как сесть в самолет. - Я уверен, что в тот самый момент, когда они будут готовы взаимодействовать с нами, мы сможем начать эти переговоры".

Теги
СШАИранОАЭСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)
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