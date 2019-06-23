{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили о необратимости решения о сокращении обязательств по СВПД

Как отметил заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи, Европейские страны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий, "не имеют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор"
Описание
© AP Photo/Ronald Zak

ТАСС, 23 июня. Решение Ирана о сокращении своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не будет иметь обратного действия до выполнения требований Тегерана. Об этом, как передало агентство Reuters, заявил в воскресенье заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Европейские страны, подписавшие СВПД, не имеют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор", - отметил Арагчи. По его словам, решение Тегерана сократить некоторые из своих обязательств по СВПД "является национальным решением, и оно останется необратимым" до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, Дональд
Выборы президента США - 2020
В США конгрессмен-демократ Джо Сестак объявил о вступлении в президентскую гонку
в своем видеообращении подчеркнул, что намерен защищать права рабочего класса
Читать полностью