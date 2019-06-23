В Иране заявили о необратимости решения о сокращении обязательств по СВПД

ТАСС, 23 июня. Решение Ирана о сокращении своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не будет иметь обратного действия до выполнения требований Тегерана. Об этом, как передало агентство Reuters, заявил в воскресенье заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи.

"Европейские страны, подписавшие СВПД, не имеют достаточно воли и желания, чтобы спасти этот договор", - отметил Арагчи. По его словам, решение Тегерана сократить некоторые из своих обязательств по СВПД "является национальным решением, и оно останется необратимым" до тех пор, пока не будут выполнены требования Ирана.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.