Партия Эрдогана впервые с 2002 года уступила на выборах мэра Стамбула

АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) впервые с 2002 года уступила на повторных муниципальных выборах в крупнейшем турецком городе - Стамбуле.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции после обработки 99,4% голосов, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, а экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым от ПСР - 45,1%.

Настоящим сюрпризом на прошедших выборах стал тот факт, что партия Эрдогана уступила оппозиции даже в районах Фатих, Ускюдар, Эйуп и Бейкоз, которые всегда считались оплотом ПСР. Йылдырыму в этот раз удалось победить лишь в 11 из 39 районов города.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским) после того, как ЦИК принял решение отменить результаты выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей.

Поздравление ПСР

Высшая избирательная комиссия сняла эмбарго с распространения предварительных результатов голосования в 19:15 по местному времени (совпадает с московским). По прошествии всего пяти минут Йылдырым выступил на пресс-конференции в Стамбуле и поздравил Имамоглу с лидерством в выборах. "На данный момент мой оппонент лидирует. Я его поздравляю и желаю успехов. Выборы - это демократия. Эти выборы вновь продемонстрировали, что в Турции демократия функционирует великолепно и без каких-либо проблем. Надеюсь, что итоги выборов внесут вклад в развитие Стамбула", - подчеркнул бывший премьер-министр.

Йылдырым также выразил готовность оказать Имамоглу "любую помощь во всех начинаниях во благо жителей Стамбула".

Президент Турции Тайип Эрдоган также поздравил оппозиционера с победой. "Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам", - написал турецкий лидер на своей странице в Twitter. Эрдоган также пообещал продолжить тесное сотрудничество в рамках "Народного альянса", в который входит возглавляемая им ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

Победа демократии

Экрем Имамоглу значительно увеличил отрыв от Бинали Йылдырыма на прошедших в воскресенье выборах. Если 31 марта разрыв составлял всего лишь в 14 тыс. голосов, то на повторном волеизъявлении этот показатель достиг отметки в более чем 700 тыс. голосов. В связи с этим кандидат от НРП выразил особенную благодарность жителям города за проявленное к нему доверие.

В ходе торжественной речи он выразил признательность жителям мегаполиса. "Первым делом я бы хотел поблагодарить всех тех, кто принимал участие в нашей кампании. Все видели, что произошло на этих выборах. Мы открываем новую страницу в истории Стамбула. Избиратели защитили турецкую демократию на глазах у всего мира. Вы продемонстрировали реальную картину происходящего в нашей стране. Турецкий народ отстоял вековую традицию демократии", - отметил политик.

Имамоглу также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с президентом Тайипом Эрдоганом в работе в Стамбуле. "Уважаемый господин президент, я бы хотел работать с вами. Хотел бы встретиться с вами и обсудить проблемы, которые мы можем решить сообща. Такие темы, как, например, транспорт, кризис с беженцами, подготовка к возможным землетрясениям. Мы бы хотели предоставить вам наш план действий", - заявил оппозиционер в эфире телеканала NTV.

Значение Стамбула

Проведение повторных выборов мэра Стамбула последние месяцы была ключевой темой в жизни не только жителей этого мегаполиса, но и всей Турции в целом. Для Партии справедливости и развития поражение в этом городе в первую очередь болезненно для президента Тайипа Эрдогана, ведь именно он был у руля Стамбула с 1994 года по 1998 годы.

За период своего правления Эрдогану удалось решить ряд значительных проблем в городе, которые беспокоили горожан. За четыре года нынешний президент справился с нехваткой воды, значительно снизил уровень загрязнения воздуха, построил современные мусороперерабатывающие заводы. Благодаря сооружению более 50 мостов, эстакад и автомагистралей была улучшена обстановка на дорогах общественного пользования, значительно уменьшились пробки. Именно Эрдоган после победы на выборах мэра в 1994 году сделал историческое заявление: "Кто управляет Стамбулом, тот управляет всей страной".

Помимо каких-либо возможных сентиментальных чувств, Стамбул также крайне важен с экономической составляющей. Город с населением 15 млн человек, расположенный в Европе и Азии, по праву считается финансовым, коммерческим и культурным центром всей Турции. Согласно последним данным Турецкого статистического института (TUIK), доля Стамбула от всего ВВП Турции составляет 31,2%. В то время как два других крупнейших мегаполиса - Анкара и Измир - идут позади с серьезным отставанием - 9% и 6% соответственно. Таким образом, теперь распоряжаться бюджетом столь мощного финансового центра, который в прошлом году насчитывал сумму в 8,8 млрд долларов, будет основная оппозиционная Народно-республиканская партия.