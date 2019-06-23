Депутаты ПАСЕ рассмотрят вопросы, связанные с возвращением России в ее ряды

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге. Членам ПАСЕ предстоит принять решение о внесении изменений в регламент ассамблеи с тем, чтобы в ее работе могла участвовать российская делегация.

В первый же день будет вынесен на голосование доклад о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", который содержит резолюцию представителя Бельгии Петры де Суттер. Она предполагает изменение регламента ПАСЕ, которого ожидает российская сторона: согласно документу, все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе" к работе Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Кроме того, в нем говорится, что "права стран-участниц голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что если ПАСЕ примет этот доклад "без изъятий", то российская делегация вечером 24 июня отправится в Страсбург для участия в работе сессии. Если же ПАСЕ лишит российских парламентариев каких-либо полномочий, то российская делегация, по словам Володина, оставляет за собой право покинуть ассамблею.

До настоящего времени правила работы ПАСЕ позволяли подтверждать полномочия делегаций только на январской сессии, но документ, за который будут в понедельник голосовать парламентарии, предполагает предоставление возможности делегациям, которые сейчас не представлены в ПАСЕ, направить заявку на участие в летней сессии. Эта мера позволит делегациям России и Боснии и Герцеговины принять участие в голосовании на выборах генерального секретаря Совета Европы.

Как пояснил в беседе с ТАСС председатель группы объединенных европейских левых, голландский парламентарий Тини Кокс, чтобы не нарушать решение Комитета министров, Россия обязательно должна представить свою делегацию для участия в работе ПАСЕ. По его словам, "решение принято", и российская сторона "должна понимать, что теперь будет совместный механизм, в рамках которого при нарушении страной Устава или конвенции ей могут быть предъявлены претензии по статьям 7, 8 и 9", регламентирующим выход, исключение и приостановку права государства на представительство в организации.

Россия три года подряд отказывалась направлять делегацию для участия в сессиях ПАСЕ по причине сохранения в регламенте ассамблеи санкционных статей, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Именно это произошло с российскими депутатами и сенаторами, когда в 2014-2015 годы из-за воссоединения Крыма с Россией они были лишены права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях от Совета Европы и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Российская делегация настаивала на отмене этих регламентных норм как условии своего возвращения в ассамблею.

Поддержка европейских столиц

Ранее свою поддержку возвращения России в ПАСЕ и ее сохранению в составе Совета Европы подтвердили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Соответствующие заявления европейские лидеры сделали в ходе пресс-конференций по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выступает против возможного участия российской делегации в летней сессии ПАСЕ. По словам президента Франции, которая возглавляет Комитет министров СЕ, выход РФ из СЕ "негативно отразился" бы на российских гражданах, "тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав".

Более прямо высказался глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который в ходе пресс конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, отметил, что требования России по возвращению в ПАСЕ являются "вполне законным желанием", он подчеркнул необходимость участия российской делегации в этой организации и выразил надежду на принятие благоприятного решения в "ближайший понедельник".

Выборы генсека

Выбрать генерального секретаря Совета Европы парламентариям предстоит на заседании в среду, 26 июня. На голосование выдвинуты две кандидатуры: вице-премьер, глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Представительница Хорватии в октябре прошлого года, завершая свое председательство в Комитете министров СЕ, заявила о незаконности санкций против России, наложенных ПАСЕ, и призвала сохранить РФ в составе организации. Рейндерс же неоднократно выступал за поэтапную нормализацию отношений с Россией и за укрепление диалога как на двустороннем, так и на европейском уровне.

Избранный в среду генеральный секретарь приступит к исполнению своих обязанностей в этой роли 1 октября. Сейчас этот пост занимает известный норвежский политик Турбьёрн Ягланд. Он возглавляет Совет Европы с 2009 года (переизбирался в 2014 году).

На повестке ПАСЕ

Кроме голосования на выборах генерального секретаря Совета Европы, членам ПАСЕ 25 и 26 июня предстоит отдать свои голоса за кандидатов на посты судей Европейского суда по правам человека. Всего в выборах участвуют по три претендента из Эстонии и Германии.

Тема прав человека станет основной на июньской сессии ПАСЕ: члены ассамблеи рассмотрят вопросы гендерного равенства, эксплуатации детского труда, несправедливого отношения к мигрантам и выдворения беженцев. Отдельно на заседании 28 июня будет рассмотрена ситуация в Сирии с точки зрения напряженной гуманитарной обстановки в стране и дестабилизирующего влияния сирийского конфликта на страны Ближнего Востока и Европы.

Также в пятницу парламентарии обсудят расследование убийства российского политика Бориса Немцова. Ранее в мае Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выпустил заявление, в котором призвал российские власти "возобновить и продолжить расследование".