Госбюро расследований решило допросить свидетелей дела "о сдаче Крыма" украинской властью

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) приняло решение допросить ключевых свидетелей из числа высшего военного руководства страны в рамках уголовного дела, открытого "по фактам умышленной сдачи" Крыма, в отношении представителей власти. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в украинском адвокатском объединении "Авер Лекс", которое ранее представило общественности результаты собственного расследования о развитии событий на "майдане" и в Крыму в 2014 году, ставшие основанием для открытия производства.

"Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела о сдаче Крыма высшими должностными лицами Украины, пришедшими к власти зимой 2014 года, приняло решение о допросе ключевых свидетелей из числа высшего военного руководства страны", - проинформировали в объединении. При этом уточняется, что на допросы будут вызваны в качестве свидетелей бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх, экс-начальник генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Владимир Замана, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Виктор Муженко, экс-начальник генштаба - главнокомандующий ВСУ Михаил Куцин, экс-первый заместитель начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

"Эти свидетели владеют информацией об умышленной преступной бездеятельности на тот момент руководства страны, повлекшей потерю Крыма", - пояснил адвокат "Авер Лекс" Виталий Сердюк. Он уточнил, что "Замана заявлял, что 1 марта 2014 года в генеральном штабе была подготовлена операция по перебросу личного состава на территорию Крыма для деблокирования военных частей, подготовлен личный состав, поднялись самолеты и дошли до морского побережья континентальной Украины, после этого летчики получили противоправную команду, развернулись назад, сели на аэродромы базирования, откуда они вылетели, разгрузили личный состав, и на этом все закончилось". Также, по его словам, Крым не был сохранен из-за отказа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 28 февраля 2014 года вводить военное положение.

Сердюк добавил, что Назаров, рассказывая о готовящемся в 2014 году усилении военных группировок в Крыму, заявил, что "спасти Крым для Украины в марте 2014 года не было поздно". По его словам, военно-транспортная авиация Украины была готова к переброске на полуостров, однако "этого не сделали по приказу начальника генштаба (им был Михаил Куцин - прим. ТАСС), хотя самолеты уже были в воздухе".

Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело по фактам "умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма", в частности экс-премьером Арсением Яценюком, бывшим и. о. президента Украины Александром Турчиновым, главой Верховной рады Андреем Парубием, экс-главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко, экс-главой администрации президента Сергеем Пашинским, экс-постпредом Украины при ООН Юрием Сергеевым, мэром Киева Виталием Кличко, главой националистической партии "Свобода" Олегом Тягнибоком, Игорем Тенюхом, нынешним генеральным прокурором Юрием Луценко, министром обороны Степаном Полтораком и другими.

Расследование адвокатов

5 февраля в Киеве был презентован документальный фильм "Кто и почему сдал Крым", подготовленный адвокатами экс-президента Украины Виктора Януковича на основе собственного расследования событий 2014 года. В фильме действующие на тот момент представители власти, в частности Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров, глава МИД Леонид Кожара, поясняют, что предшествовало событиям на "майдане", в том числе почему Украина отказалась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Кроме прочего, в фильме воспроизведены выступления оппозиции того времени, которая обещала участникам "майдана" привезти оружие. Сейчас эти люди находятся у власти на Украине. На кадрах представлены отрывки интервью со свидетелями событий, которые прямо говорят о том, что кровавым процессом в 2014 году руководили те, кто сегодня стоит во главе страны. "Со временем выяснится, что и по протестующим, и по сотрудникам правоохранительных органов стреляли из одного оружия, стреляли грузинские снайперы", - говорит голос за кадром, добавляя, что "наняли их лидеры оппозиции", в частности нынешний глава Верховной рады Андрей Парубий.

В дальнейшем адвокаты передали в ГБР - новый правоохранительный орган страны, созданный для борьбы с преступлениями высших должностных лиц, - девять томов расследования, в которых, по их словам, собраны доказательства, раскрывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих политиков.

Крым

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.