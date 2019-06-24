Сербский парламентарий призвал своих коллег в ПАСЕ остановить антироссийскую истерию

СТРАСБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сербский депутат Александр Шешель призвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) остановить русофобию и антироссийскую истерию в Европе. Такое заявление он сделал, выступая на дебатах по докладу главы регламентного комитета Петры Де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в работе июньской сессии ассамблеи.

"Европа должна остановить русофобию и антироссийскую истерию, - отметил он. - Врагом Европы и мира является фашизм. И Россия уже один раз спасла нас от фашизма".

Парламентарий также выразил мнение, что ПАСЕ хочет вернуть Россию "не потому, что есть потребность в диалоге и решения проблемы демократическим путем, не из-за заботы о гражданах России, а только из-за нехватки финансов". "Миссия СЕ прежде всего заключается в защите демократии и верховенства закона, и мы убедились, что решения за последние 5 лет были просто недемократическими. Как еще можно объяснить лишение права голоса государства-члена", - пояснил он.

"Уже пять лет Крым является одним из самых главных вопросов в Совете Европы, - продолжил Шешель. - И этот вопрос вовсе не входит в сферу ответственности СЕ". Он также указал, что граждане Крыма приняли соответствующее решение на референдуме, "потому что они не хотели быть сожженными, как их соотечественники в Одессе".

На сессии ассамблеи в Страсбурге намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.