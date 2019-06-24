В ПАСЕ отклонили запрос Украины пересмотреть доклад об изменении регламента

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонили предложение представителя украинской делегации Алексея Гончаренко о возвращении на рассмотрение регламентного комитета доклада Петры де Суттер. Содержащаяся в нем резолюция гарантирует России право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Гончаренко, выступая на заседании, трансляция которого ведется на сайте организации, заявил, что существует более 200 поправок к проекту резолюции де Суттер и, помимо того, что депутаты получили полный список только к концу дня, комитет также не имел возможности ознакомиться с половиной из них, из-за чего не представил собственное мнение по ним.

Однако в случае возвращения доклада в комитет, его рассмотрение пришлось бы отложить на более поздний срок, и даже в случае его принятия, это бы отодвинуло возвращение делегаций РФ и Боснии и Герцеговины к работе в ПАСЕ. В то же время голосование по кандидатуре будущего генерального секретаря Совета Европы, который должен сменить на этом посту Турбьерна Ягланда, должно состояться уже в среду, 26 июня.

По итогам голосования, 52 депутата выступили за соответствующее предложение, 110 - против, еще один воздержался. Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье объявила 10-минутный перерыв, чтобы депутаты могли ознакомиться с имеющимися 214 поправками.