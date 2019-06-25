США потребуют от Южной Кореи увеличения расходов на содержание американских войск

ТАСС, 25 июня. Соединенные Штаты выступят с требованием к Южной Корее о повышении расходов на содержание американского военного контингента на территории Корейского полуострова. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу отдела Госдепартамента, занимающегося вопросами политики в КНДР и Республике Корея, Джой Ямамото.

По ее словам, президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы американские союзники увеличили свою долю расходов на содержание войск, которые осуществляют защиту их территорий. "Это относится и к [Республике] Корея", - заявила Ямамото.

"Мы [Соединенные Штаты] будем просить у [Южной] Кореи увеличения взносов на содержание [американских] войск на ее территории", - указала представитель Госдепа США.

Национальное собрание (парламент) Республики Корея 5 апреля ратифицировало соглашение, в соответствии с которым расходы страны на содержание военного контингента США повышаются на 8,2%. В соответствии с подписанным в марте документом, Сеул в 2019 году заплатит за содержание 28,5 тыс. американских военнослужащих в стране 1,04 трлн вон ($915 млн). Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее истек 31 декабря прошлого года, по которому ежегодные расходы сеульской администрации на эти цели составляли около 960 млрд вон ($860 млн).

Yonhap отмечает, что переговоры об условиях соглашения на 2020 год должны начаться в ближайшие месяцы, однако точная дата пока неизвестна.

После Корейской войны 1950-53 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.