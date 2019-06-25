В Южной Корее считают, что ближайшие недели станут решающими для денуклеаризации КНДР

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Ближайшие несколько недель станут решающими для переговоров с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в докладе южнокорейского МИД, переданном во вторник в парламентский комитет по международным отношениям и воссоединению страны.

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что в ближайшее время состоится множество важных событий, которые окажут непосредственное влияние на ситуацию на Корейском полуострове. Президент Мун Чжэ Ин на этой неделе посетит саммит G20 в Осаке, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который недавно побывал с визитом в Пхеньяне, а также встретится с Владимиром Путиным, принимавшим в апреле лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

После этого Мун Чжэ Ин примет в Сеуле президента США Дональда Трампа, с которым обсудит вопросы возобновления диалога с КНДР.

"Сеул продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном, чтобы как можно скорее вернуть КНДР за стол переговоров. В то же время мы будем добиваться скорейшего проведения нового межкорейского саммита, который поможет укрепить двусторонние отношения и придать импульс процессу денуклеаризации", - говорится в сообщении МИД.