Зеленский реорганизовал свою администрацию в офис президента и переназначил его чиновников

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о деятельности офиса президента, который был создан на базе существовавшей ранее администрации главы государства. Об этом сообщается во вторник на сайте украинского лидера.

Согласно документу, офис президента Украины является "постоянно действующим вспомогательным органом", его задачей является "организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных конституцией полномочий". В связи с реорганизацией администрации президента в офис Зеленский подписал ряд указов о переназначении его руководства. Главой офиса остался Андрей Богдан, первым заместителем - Сергей Трофимов, заместителями - Андрей Гончарук, Руслан Рябошапка, Юрий Костюк, Вадим Пристайко и Кирилл Тимошенко. Руководителем аппарата офиса назначен Алексей Днепров.

Кроме того Зеленский освободил своего представителя в Раде Руслана Стефанчука от обязанностей советника президента.

Зеленский 20 июня подписал указ о создании офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации.

Ранее глава государства также ознакомился с концепцией переезда из здания администрации президента Украины, находящегося на улице Банковой в центре Киева, в новое - "Украинский дом", где ранее находился музей Ленина. В здании на Банковой Зеленский предложил организовать "хороший исторический музей".