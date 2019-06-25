СМИ: КС Украины счел неправомерным автоматический арест подозреваемых в терроризме

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) поддержал депутата Рады Надежду Савченко в ее жалобе на статью о "Терроризме", согласно которой проходящий по ней подозреваемый обязательно должен быть арестован. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в суде.

"Соответствующее положение содержится в ч. 5 ст. 176 УПК и предусматривает, что к подозреваемым в терроризме не может быть мягче ограничения, чем содержание под стражей. Суд эту норму отменил", - говорится в сообщении.

В марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. В результате Савченко была отправлена в СИЗО, в котором провела более года. В апреле 2019 года Броварский городской районный суд Киевской области наконец освободил Савченко, так как очередной срок ее предварительного ареста истек, а суд не смог вовремя собраться, чтобы его продлить на очередные два месяца.

Оказавшись на свободе депутат обратилась в КСУ с требованием изменить положение Уголовно процессуального кодекса на продление своего ареста.