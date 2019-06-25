Советник Трампа назвал план США по Ближнему Востоку "возможностью века"

КАИР, 25 июня. /ТАСС/. Народ Палестины не сможет достичь процветания без справедливого политического урегулирования с Израилем, однако принятие экономического пути продвижения вперед является необходимой предпосылкой для мира. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, заявил во вторник старший советник президента США Джаред Кушнер, выступая на открытии в Манаме международного форума "Мир во имя процветания", организуемого правительством Бахрейна совместно с администрацией Дональда Трампа.

"Процветание палестинского народа не будет достигнуто без справедливого политического решения конфликта, однако экономическая часть является предварительным необходимым условием мира, как и согласие с ним, - отметил он. - Этим форумом мы стремимся создать правильный контекст для мира между палестинцами и израильтянами, которого можно добиться только путем достижения процветания народов. Мы хотим мира и безопасности для них, а также поддерживаемого на международном уровне плана экономического процветания".

"Конфронтация и волнения привели к оттоку инвестиций из региона, - подчеркнул Кушнер. - Мы работаем над тем, чтобы найти историческую возможность для палестинцев и народов региона, создать климат, который привлечет инвесторов на Ближний Восток. Происходящее сейчас - не "сделка века", а возможность века, которая станет реальностью, если палестинские лидеры найдут в себе силы принять ее".

"Хочу сказать палестинцам откровенно: несмотря на то, что говорят те, кто подвел вас в прошлом, Америка и президент Трамп не бросят и не откажутся от вас, они привержены лучшему будущему для палестинцев и для Ближнего Востока, в целом. Этот семинар организован для вас, - утверждал Кушнер. - Решение в регионе должно включать гарантию безопасности Израиля и уважение к палестинскому народу и его достоинству, а это только первый шаг, и мы надеемся, что он ему понравится".

Он также заявил, что "есть много палестинских бизнесменов, которые хотели участвовать" в этой встрече. "Многие бизнесмены не поехали на семинар в Бахрейне, потому что палестинская администрация попросила их не делать этого и препятствовала им", - подчеркнул он.

По словам советника Трампа, политическая составляющая плана сделки, как и ожидалось, не будет представлена на бахрейнской конференции. "Сегодня мы не говорим о политических вопросах. До них мы дойдем в подходящее время", - указал он.

Форум в Манаме

Посвященный Палестине международный форум в Манаме организован правительством Бахрейна совместно с США. Семинар, созванный для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века", пройдет без участия палестинцев, отвергнувших еще до его начала любые инициативы без политического урегулирования с Израилем. Не поехали на него и официальные представители Израиля.

В субботу Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта, предусматривающую, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Более половины этой суммы предлагается предоставить Палестине в течение десяти лет, в том числе для реализации свыше ста проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.