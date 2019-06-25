Генсек ОАГ считает, что переговоры в Норвегии усилили позиции администрации Мадуро

БОГОТА, 25 июня. /ТАСС/. Переговоры между венесуэльскими властями и оппозицией, которые прошли в мае в Осло, принесли больше выгоды администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чем лидеру оппозиционеров Хуану Гуайдо. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро в интервью газете El Tiempo, которое было опубликовано во вторник.

"Этот [переговорный] процесс в Норвегии стал дорогостоящим для временного правительства [оппозиции] и предоставил явные выгоды для режима Мадуро. До этой ситуации у Гуайдо был определенный уровень общественного признания [в Венесуэле], но после встреч в Норвегии он точно снизился", - отметил Альмагро.

По мнению генсека ОАГ, после встреч в Осло президент Мадуро стал "намного сильнее". "[Он] лучше представил международному сообществу свою логику по стабилизации и нормализации той ужасной ситуации, в которой живет его страна", - добавил глава ОАГ.

В мае в столице Норвегии прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны. МИД Норвегии по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.