На Украине на досрочных выборах в Раду вновь баллотируется Дарт Вейдер

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Житель Киева Дарт Вейдер баллотируется в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду на избирательном округе №135 в Одессе. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве и является гражданином Украины. В течение последних пяти лет проживает на территории страны. Имеет высшее образование. Он - директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", от которой и выдвигается на выборы, судимостей не имеет.

В 2015 году партия "Блок Дарта Вейдера" выдвинула на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

Образ персонажа киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера появился в украинской политике в ноябре 2011 года. С тех пор лица с этим именем стали главой "Интернет партии Украины", баллотировались на выборах мэров Одессы и Киева, выборах президента страны и в Верховную раду в 2014 году.