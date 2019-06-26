Слуцкий не получил нужного количества голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов для избрания на пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом свидетельствуют результаты голосования, объявленные в среду.

По словам председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, всего в голосовании приняли участие 198 человек из 316 участников ассамблеи. "Слуцкий получил 101 голос, и это означает, что он не получил абсолютного большинства голосов, и это означает, что мы должны будем провести второй тур по избранию заместителя председателя ассамблеи, представленного от РФ. Согласно статье 16, во втором туре необходимо будет набрать большинство голосов при условии, что 159 человек, представляющих ассамблею, примут участие в голосовании. Если кандидат не будет во втором туре выбран, значит, место заместителя председателя останется вакантным", - объявила она.

Паскье подчеркнула, что "результаты голосования будут объявлены, по возможности, до окончания заседания". Тайное голосование закроется в 18:00 (19:00 мск), на час раньше положенного времени.