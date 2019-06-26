Климкин предложил Раде запретить представителям ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин предложил депутатам Верховной рады отозвать направленное ранее в ПАСЕ приглашение на участие представителей Организации в качестве наблюдателей за выборами в парламент, которые состоятся 21 июля.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы на месте Верховной рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - написал он в среду в Facebook.