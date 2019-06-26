В Таиланде могут ввести налог на онлайн-игры и стриминговые сервисы

БАНГКОК, 26 июня. /ТАСС/. Департамент акцизов Таиланда изучает возможность введения налога на онлайн-игры и сервисы потоковой передачи музыки и фильмов, которые взимают с подписчиков плату. Как сообщила в среду газета Bangkok Post, таким образом государство намерено заработать на быстрорастущем рынке.

Налоги могут обойти стороной киберспорт, поскольку Управление спорта Таиланда официально признает его видом спорта, пояснил генеральный директор департамента акцизов Патчара Анунтасилпа. Он признал проблемы, связанные с налогообложением игровых и потоковых сервисов, которые базируются за пределами Таиланда, таких как YouTube и Facebook. Если сбор удастся ввести, то он будет классифицирован как налог на роскошь, добавил он.

Министерство финансов Таиланда постоянно изучает способы налогообложения операторов онлайн-платформ, которые получают доходы в Таиланде, но физически находятся за пределами королевства, отмечает Bangkok Post.

Департамент доходов недавно представил законопроект о налоге на электронную коммерцию, который не прошел процесс проверки Государственным советом. Агентство планирует вновь предложить его новому правительству. Согласно законопроекту, операторы цифровых платформ с онлайн-играми, платными стикерами, а также онлайн-реклама и онлайн-бронирование гостиниц, приносящие Таиланду ежегодную прибыль более 1,8 млн батов ($58,5 тыс.), должны зарегистрироваться для сбора НДС и облагаться налогом с продаж. Помимо налоговых поступлений, инициатива направлена на обеспечение равных условий между местными и зарубежными операторами онлайн-платформ.

Ранее глава департамента доходов Экнити Нититханпрапас заявлял, что у ведомства должны быть полномочия запрашивать информацию у иностранных операторов онлайн-платформ, получающих доход в Таиланде, чтобы они не могли уклониться от уплаты налогов. Без полномочий запрашивать эти данные сбор налогов будет неэффективным и может привести к утечке денежных средств.

Недавнее исследование Национального совета по экономическому и социальному развитию, посвященное киберспорту, показало, что в Таиланде насчитывается 18,3 млн игроков. В 2017 году этот показатель составлял 2,6 млн человек.