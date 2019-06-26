Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос из-за фразы об обстрелах ВСУ домов в Донбассе

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель относительно ее заявлений об обстрелах военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилых кварталов в Донбассе. Об этом сообщило в среду издание "the Бабель".

"Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Юлию Мендель. Ее ждут в течение 26 или 27 июня", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Вызов на допрос связан с заявлением Мендель, сделанным 7 июня в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1". В частности, она говорила, что украинские военные, отвечая на провокации, обстреливают мирное население в Донбассе. "Очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют в районе жилого дома, детского сада, школы, больницы, где есть мирные граждане, после чего начинаются обстрелы этих жилых домов. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы", - заявила она.

В материале "the Бабель" также отмечается, что Мендель уже пытались допросить. В частности, по информации издания, на прошлой неделе к ней в здание администрации президента приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, чтобы допросить как свидетеля по делу. При этом Мендель отказалась подписать протокол допроса, поскольку он происходил без официального объявления вызова.

Сама Юлия Мендель в комментарии "the Бабель" заявила, что не знает ни о каких повестках о вызове ее на допрос. Пресс-секретарь также отказалась уточнить, происходил ли уже разговор со следователем по данному делу.