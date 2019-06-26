Глава ПА НАТО пригласила Зеленского на сессию ассамблеи в октябре

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Глава Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласила президента Украины Владимира Зеленского посетить сессию ассамблеи, которая состоится в Лондоне в октябре этого года. Об этом она заявила в среду в Киеве.

"Я пригласила президента присоединиться к осенней сессии в Лондоне, если у него будет такая возможность. Мы надеемся, у него получится приехать и выступить перед ПА НАТО. У нас будет два отчета: один о санкциях, второй - об Украине", - цитирует ее информагентство "Украинские новости".

Мун проинформировала, что на сессии среди прочего будет обсуждаться украинский вопрос, а также подниматься тема санкций в отношении России. Мун также сообщила, что у нее запланированы две встречи с Зеленским: одна в ходе наблюдения за парламентскими выборами на Украине в июле, вторая - на сессии ПА НАТО весной 2020 года, проведение которой запланировано в Киеве.

Глава ПА НАТО также выступила с инициативой организовать ей поездку в Донбасс, чтобы она в последующем выступила с докладом о ситуации в регионе перед Парламентской ассамблеей Североатлантического альянса.

Ранее власти Украины неоднократно высказывались за необходимость включения страны в структуры НАТО и Европейского союза. 19 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в конституцию, которые закрепили формулировку о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Зеленский на встрече в среду с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком заявил, что процесс внедрения стандартов и процедур НАТО в деятельность Вооруженных сил Украины должен начаться в 2020 году.