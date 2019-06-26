На Украине прошли обыски по делу о закупках для армии 20 тыс. бракованных бронежилетов

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели ряд обысков по делу о закупках для армии страны обмундирования и снаряжения ненадлежащего качества. Об этом в среду на брифинге сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Проводятся обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам закупки за бюджетные средства вещевого имущества по завышенным ценам для вооруженных сил. По предварительным данным, сумма убытков, нанесенных государству, составляет около 100 млн гривен (около $3,8 млн)", - заявил он. По словам директора бюро, 20 тыс. закупленных бронежилетов оказались ненадлежащего качества. В частности, их пластины не соответствовали показателям прочности и не имели заявленную способность выдерживать пулевые попадания.

Кроме того, уточнил Труба, закуплено 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам. "И только стоимость одного элемента одежды завышена на сумму около 10 млн гривен ($380 тыс.)", - подчеркнул он. "Перечень непригодных вещей, закупленных для армии, достаточно большой, точная сумма ущерба станет известна после проведения экспертиз", - заключил руководитель ГБР.