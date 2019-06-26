Кушнер считает палестино-израильский конфликт экономически решаемой проблемой

ТАСС, 26 июня. /ТАСС/. Старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что экономические аспекты палестино-израильского конфликта являются решаемой проблемой, при этом он не назвал срок, когда Вашингтон намерен обнародовать свой политический план его урегулирования. Об этом советник и зять президента США Дональда Трампа заявил в среду в Манаме на международном форуме "Мир во имя процветания", посвященном экономическим проблемам Палестины.

"Собрав вместе министров финансов и деловое сообщество, я смог собрать людей, которые смотрят на это [проблему палестино-израильского конфликта] так же, как и я, - приводит его слова Reuters. - На самом деле это экономически решаемая проблема. Мы подумали, что важно было обрисовать экономическое видение прежде политического видения, потому что мы хотим, чтобы люди представляли, как будет выглядеть будущее".

Говоря о сроках обнародования политического плана США по урегулированию ближневосточного конфликта, Кушнер заявил, что это произойдет, когда США "будут готовы". Он добавил, что мирное соглашение между Израилем и палестинцами будет заключено, когда обе стороны будут готовы к этому. При этом он признал, что обе стороны конфликта могут в конечном счете не дать свое согласие на реализацию американского плана.

Встреча под названием "Мир во имя процветания", главным организатором которой стал Джаред Кушнер, считающийся автором разрабатываемого вашингтонской администрацией мирного проекта, началась в Манаме во вторник. Кушнер на этом форуме собирается официально представить экономическую часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

В субботу Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами этого плана, в частности, предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Палестинская администрация отказалась от участия в конференцию в Бахрейне. Отвергло форум и контролирующее Газу движение ХАМАС, призвав все страны к его бойкоту. Большинство палестинских сил считает, что только после прекращения Израилем оккупации и достижения политического решения, ведущего к созданию независимого и суверенного палестинского государства, последует экономическое процветание, а не наоборот.