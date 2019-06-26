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Зеленский пригласил на выборы в Раду наблюдателей от Парламентской ассамблеи НАТО

Президент Украины также подтвердил неизменность курса страны на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун пригласил наблюдателей от этой организации на выборы в Верховную раду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Владимир Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи [НАТО] будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский в разговоре с Мун подтвердил неизменность курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Стороны также обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, возвращение российской делегации в ПАСЕ и требование Киева освободить арестованных в России украинских моряков.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, 233 официальных представителя от иностранных государств и международных организаций зарегистрированы комиссией в качестве наблюдателей на выборах в украинский парламент.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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