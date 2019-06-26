Кушнер не ответил, как США относятся к идее аннексии Израилем части Западного берега

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Старший советник президента США Джаред Кушнер не ответил на вопрос, поддерживает ли администрация Соединенных Штатов возможную аннексию Израилем районов Западного берега реки Иордан, а также ближневосточное урегулирование по принципу мирного сосуществования двух государств. Об этом Кушнер заявил в среду в интервью телекомпании CNN.

Старшего советника американского президента попросили прокомментировать заявление в начале апреля премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, который обещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. "Мы изложим нашу официальную позицию на этот счет, когда изложим [полностью] наш план [урегулирования палестино-израильского конфликта]", - ответил Кушнер, признав, что истолковывать заявления израильской стороны можно по-разному. "Я считаю, что нужно подождать, что произойдет в предстоящие пару месяцев", - добавил он.

"Я считаю, что мы изложим наш план со всеми подробностями. В настоящий момент этот документ насчитает 60 страниц", - уточнил советник Трампа. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, признает ли Вашингтон ближневосточное урегулирование по принципу мирного сосуществования двух государств. Однако Кушнер назвал эту концепцию "формой речи старой школы".

Советник и зять президента США Дональда Трампа участвует в работе в столице Бахрейна Манаме международного форума "Мир во имя процветания", посвященного экономическим проблемам Палестины. В субботу Белый дом обнародовал 40-страничный документ с экономическими аспектами этого плана, в частности, предусматривающими инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. Предлагается в течение 10 лет чуть более половины этой суммы предоставить Палестине, остальное планируется инвестировать в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Палестинская администрация отказалась от участия в конференции в Бахрейне. Отвергло форум и контролирующее Газу движение ХАМАС, призвав все страны к его бойкоту. Большинство палестинских сил считает, что только после прекращения Израилем оккупации и достижения политического решения, ведущего к созданию независимого и суверенного палестинского государства, последует экономическое процветание, а не наоборот.