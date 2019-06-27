Сенатор Клобушар: Трамп находится в "10 минутах" от того, чтобы втянуть США в войну

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Дональд Трамп находится в "10 минутах" и одном сообщении в Twitter от того, чтобы втянуть США в войну, заявила в среду сенатор от Миннесоты Эми Клобушар во время теледебатов претендентов на пост президента от демократов.

"Нынешний президент каждый день находится буквально в 10 минутах от начала войны, в одном твите от начала войны", - ответила Клобушар на вопрос об усилении напряженности в отношениях США с Ираном. "Я не думаю, что мы должны заниматься внешней политикой в халате в пять часов утра", - подчеркнула она.

Клобушар и другие демократы раскритиковали Трампа за выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана в прошлом году.

Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. США в ответ, как сообщил 21 июня Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.