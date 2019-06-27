Эстонский министр пригласил Владимира Мединского посетить республику

ТАЛЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Министр культуры Эстонии Тынис Лукас пригласил своего российского коллегу Владимира Мединского принять участие в работе Всемирного конгресса финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом в четверг сообщил портал ERR.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы пригласить вас принять участие в восьмом Всемирном конгрессе финно-угорских народов в следующем году. Я убежден, что это событие помогает нам развивать сотрудничество и строить более прочные мосты между нашими странами в сфере культуры", - цитирует портал письмо, которое Лукас направил Мединскому 26 июня.

"От имени Министерства культуры Эстонии и от себя лично я с нетерпением жду встречи с вами в Эстонии в следующем году", - добавил он.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила президента РФ Владимира Путина также посетить прибалтийскую республику и принять участие в конгрессе финно-угорских народов в 2020 году в Тарту.