В Германии задержали подозреваемого в причастности к парижским терактам 2015 года

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Полиция Германии задержала гражданина Боснии и Герцеговины, который, как предполагается, причастен к терактам в Париже 13 ноября 2015 года. Об этом сообщила в четверг прокуратура Дрездена.

"Против обвиняемого бельгийскими властями выдан ордер на арест в связи с поддержкой террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в том числе в контексте нападения на концертный зал "Батаклан", - говорится в сообщении.

Какую конкретно роль играл 39-летний босниец, не уточняется. Задержание было произведено 20 июня.

13 ноября 2015 года в Париже почти одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения.

Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя ИГ.