Пентагон: США не намерены размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

ТАСС, 27 июня. Соединенные Штаты и НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после того, как 2 августа завершится действие Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующую позицию подтвердил в четверг в Twitter и. о. министра обороны США Марк Эспер, комментируя результаты состоявшегося в Брюсселе заседания Группы ядерного планирования НАТО.

При этом Эспер не упомянул про возможности развертывания ракет и других ядерных боеприпасов морского и воздушного базирования. Эспер также возложил на Россию ответственность за выход США из ДРСМД. "Мы провели продуктивную встречу Группы ядерного планирования НАТО для обсуждения нарушений Россией ДРСМД. Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений", - заявил он.

Эту же позицию ранее уже озвучили постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ряд экспертов в Брюсселе отмечают, что для наращивания ядерного потенциала в Европе США и НАТО не нуждаются в обязательном развертывании новых ракетных систем наземного базирования. Вместо этого они могут нарастить присутствие на европейском театре кораблей и подводных лодок с ядерным оружием и расширить количество ядерных вооружений воздушного базирования. В эту концепцию также вписываются планы США по разработке малых и сверхмалых ядерных зарядов для применения в том числе в неядерных конфликтах.