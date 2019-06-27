Абэ пообещал постараться продвинуть переговоры по мирному договору на встрече с Путиным

ОСАКА /Япония/, 27 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал постараться продвинуть переговоры по мирному договору как можно дальше в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти в Осаке 29 июня. Об этом в четверг сообщил представитель МИД Японии на брифинге для аккредитованных на саммит G20 в Осаке журналистов, передает корреспондент ТАСС.

"Я постараюсь как можно дальше продвинуть переговоры по мирному договору", - процитировал представитель японского внешнеполитического ведомства главу правительства Японии. Он также добавил, что сами переговоры между лидерами пройдут 29 июня после завершения саммита G20.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, представитель МИД заявил, что внешнеполитическое ведомство на данный момент не располагает информацией о том, предусматривает ли формат встречи Абэ и Путина общение тет-а-тет в присутствии только переводчиков.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на Путин и Абэ в Осаке подпишут ряд документов и соглашений, включая коммерческие контракты. Кроме этого, в рамках визита запланировано заявление лидеров РФ и Японии для прессы, а также торжественная церемония закрытия перекрестных годов России и Японии.

Саммит "двадцатки" будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.