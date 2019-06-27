Досрочные парламентские выборы на Украине проигнорировали 94% партий

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля, проигнорировали 94% зарегистрированных в стране политических партий. Об этом сообщил аналитик Комитета избирателей Украины (КИУ) Денис Рыбачок.

"Согласно данным Центральной избирательной комиссии, участие в выборах принимает 21 политическая партия, выдвинувшая свои списки и кандидатов в округах. При этом сейчас на Украине официально зарегистрировано 352 политические партии. То есть, 94% зарегистрированных партий выборы проигнорировали", - сказал эксперт.

В то же время глава ЦИК Татьяна Слипачук 26 июня не исключила повторного рассмотрения регистрации некоторых партий, в частности - "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

Согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", за президентскую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 45,3% определившихся с выбором респондентов, "Оппозиционную платформу - За жизнь" намерены поддержать более 12% избирателей. Третью позицию занимает партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 8,4%. У "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 7,2%, замыкает пятерку партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко с рейтингом в 7%.