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МИД России: Москва готова к диалогу с Варшавой при условии искренности польской стороны

Заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин подчеркнул, что Россия открыта к любому конструктивному диалогу по всем вопросам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия открыта для взаимодействия и диалога с Польшей при условии, если Варшава готова искренне развивать двусторонние отношения. Об этом на брифинге в четверг заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Мы давно открыты к любому конструктивному диалогу по всем вопросам, - сказал дипломат, комментируя предложение главы польского МИД Яцека Чапутовича о возврате российско-польской Группы по решению важных вопросов. - Главное, чтобы поляки были искренни в своих заявлениях. Если это так, тогда стоит рассмотреть этот диалог".

"Вопросов много, их надо обсуждать", - добавил Кожин.

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