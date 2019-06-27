Медведчук договорился с главами ДНР и ЛНР об одностороннем освобождении четырех пленных

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился в четверг в Минске с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и обратился к ним с просьбой передать украинской стороне ряд удерживаемых в Донбассе лиц.

Лидеры республик согласились в качестве жеста доброй воли передать Киеву четырех человек, рассчитывая, что этот односторонний шаг послужит началом к обмену в формате "всех на всех", как того требуют минские соглашения.

По словам лидера ЛНР Леонида Пасечника, передача четырех удерживаемых в Донбассе лиц состоится в пятницу в Минске. "Они будут переданы Медведчуку", - пояснил он.

А глава ДНР Денис Пушилин отметил, что рассчитывает в свою очередь и на освобождение граждан республик. "И это должно произойти в какие-то обозримые сроки", - подчеркнул он.

Медведчук поблагодарил глав республик "за этот односторонний шаг". "Это односторонний акт гуманизма, который вызывает у меня искреннюю благодарность. Потому что эти люди завтра смогут вернуться домой. Это должно послужить серьезным сигналом для нынешней власти", - сказал украинский политик.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Медведчук признал, что президент Владимир Зеленский не в курсе состоявшихся переговоров.

Жест доброй воли

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал имена удерживаемых лиц, которые в пятницу будут переданы в Минске Виктору Медведчуку.

"Мы приняли решение поддержать инициативу партии "За жизнь". Четверо лиц завтра будут переданы в Минске Виктору Медведчуку, - сказал он. - Это Великий Дмитрий Николаевич 1988 года рождения, который приговорен по статье "осуществление террористической деятельности" к 15 годам; Веремейчик Яков Петрович 1986 года рождения, обвиняемый в геноциде и применении запрещенных средств ведения войны; Михеев Эдуард Анатольевич 1960 года рождения, осужденный по статье "госизмена" на 12 лет, Горяйнов Максим Анатольевич 1984 года рождения, приговоренный к 15 годам за содействие террористической деятельности".

По словам Пасечника, о месте и времени начала процедуры передачи удерживаемых лиц в пятницу будет сообщено дополнительно.

ДНР и ЛНР готовы к диалогу

На состоявшейся в Минске встрече лидеры ДНР и ЛНР заявили о готовности к прямому диалогу с новым руководством Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы готовы вести переговоры с господином Зеленским, главное решать все мирным путем", - сказал Леонид Пасечник.

Об этом же говорил и Пушилин, подчеркнувший необходимость искать "точки соприкосновения только за столом переговоров". "Естественно, с учетом интересов нашей стороны - граждан Донецкой и Луганской народных республик, - уточнил он. - Если бы политики думали о своих гражданах, то конфликт был уже в другой фазе".

По словам глав республик, принятым сегодня решением они рассчитывают продвинуть процесс полного освобождения всех пленных. "Мы посчитали целесообразным в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен уже фактически полтора года, освободить ряд лиц", - сказал Пушилин, добавив, что надеется таким путем подтолкнуть Украину к дальнейшим шагам. "Главная задача данным шагом стимулировать Киев, чтобы он пошел на освобождение "всех на всех", - отметил также Пасечник.

Но это, считают в республиках, лишь часть задачи. "Важны также вопросы гуманитарного характера, вопросы безопасности, экономического характера, - сказал Пушилин. - А за основу должны быть взяты вопросы политического характера. Только это может привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта в целом. Все остальное ведет к затягиванию процесса".

Об обязанности Киева выполнить политические пункты Минских соглашений напомнил и Медведчук. По его словам, участники сегодняшней встречи обсудили ход их выполнения. "Обсудили то блокирование, которое имеет место в реализации основных пунктов договоренностей. Это вопросы, которые должна принять Верховная рада: закон о выборах, принятие закона об амнистии, введения в действие закона об особом статусе и фиксирование его в Конституции Украины", - перечислил политик. "Это является сегодня для Украины стратегически важным, важным для Донбасса", - подчеркнул он.

Партия Медведчука

Главы ДНР и ЛНР отметили по итогам встречи с Медведчуком, что подключение этого политика к переговорному процессу всегда приводило к конструктивным договоренностям.

"В рамках переговорного процесса в Минске я видел, когда достигался результат, а когда - нет. Когда Медведчук присоединялся к обмену, то процесс сдвигался и приходил к конкретному результату", - сказал Пушилин.

"Мы видим, что партия Медведчука - это та партия, которая готова мирным способом разрешать конфликт, и делает к этому конкретные шаги. Не пустые обещания, как это мы слышали со стороны [президента Владимира] Зеленского в рамках предвыборной кампании, от которых он [потом] открестился. В данной партии мы видим намерение предпринимать конкретные действия и шаги", - подчеркнул глава ДНР.

Именно поэтому, по его словам, главы республик выразили готовность обсуждать "такой непростой шаг, как освобождение в одностороннем порядке заключенных, и пришли к пониманию и решению пойти навстречу".

В свою очередь Медведчук, комментируя итоги состоявшейся встречи в эфире телеканала "Россия 24", отметил, что ни он, ни его партия не являются официальными представителями Украины. "Но мы можем представлять наших граждан и мы представляем их, - сказал он. - Мы представляем людей, родственников тех, кто ждет возвращения из Донецка и Луганска, как, собственно, и тех, кто ждет возвращения из России наших граждан, которые там отбывают наказание".

Медведчук напомнил, что его партия не поддерживала Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. "Мы на следующий день после его победы заявили, что переходим к нему в оппозицию, - отметил он. - Я очень хотел бы ошибиться в этом нашем решении, но, к сожалению, пока не получается. Его отношение к предоставлению Донбассу особого статуса, его отношение к амнистии участникам событий на юго-востоке страны и в целом его отношение к миру пока никакое. Если он рассчитывает на нормандский формат, если он рассчитывает на санкции против России и если он рассчитывает, что западные партнеры ему помогут, то он заблуждается".