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Конституционный суд Индонезии отказался пересматривать результаты президентских выборов

Истцы не смогли доказать достоверность предоставленных ими итогов голосования

ТАСС, 27 июня. Конституционный суд Индонезии отклонил иск представителей оппозиции, которые требовали пересмотреть итоги состоявшихся 17 апреля президентских выборов из-за возможных нарушений во время голосования. Об этом в четверг сообщает газета Jakarta Post.

"Истцы не смогли доказать, что предоставленные ими результаты выборов были получены со всех избирательных участков страны и соответствовали всем требованиям к подсчету. В связи с этим Конституционный суд считает призыв к пересмотру юридически необоснованным", - пояснил судья Хидаят Ариф.

По данным ЦИК Индонезии, действующий президент страны Джоко Видодо победил на выборах с результатом 55,5% голосов, его оппонент Прабово Субианто набрал 44,5%. Между тем индонезийская оппозиция заявляла, что Субианто получил 52% голосов, а его соперник - 48%.

После оглашения результатов выборов в Джакарте вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к гибели восьми человек, ранения получили более 900. Полиция считает акции заранее подготовленными, были задержаны свыше 450 подозреваемых в организации и участии в столкновениях демонстрантов и сотрудников органов правопорядка. Среди арестованных - один из ближайших сторонников Субианто. Сам кандидат на пост президента неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к выступлениям.

Теги
ИндонезияДжоко Видодо
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