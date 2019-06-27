Конституционный суд Индонезии отказался пересматривать результаты президентских выборов

ТАСС, 27 июня. Конституционный суд Индонезии отклонил иск представителей оппозиции, которые требовали пересмотреть итоги состоявшихся 17 апреля президентских выборов из-за возможных нарушений во время голосования. Об этом в четверг сообщает газета Jakarta Post.

"Истцы не смогли доказать, что предоставленные ими результаты выборов были получены со всех избирательных участков страны и соответствовали всем требованиям к подсчету. В связи с этим Конституционный суд считает призыв к пересмотру юридически необоснованным", - пояснил судья Хидаят Ариф.

По данным ЦИК Индонезии, действующий президент страны Джоко Видодо победил на выборах с результатом 55,5% голосов, его оппонент Прабово Субианто набрал 44,5%. Между тем индонезийская оппозиция заявляла, что Субианто получил 52% голосов, а его соперник - 48%.

После оглашения результатов выборов в Джакарте вспыхнули массовые беспорядки, которые привели к гибели восьми человек, ранения получили более 900. Полиция считает акции заранее подготовленными, были задержаны свыше 450 подозреваемых в организации и участии в столкновениях демонстрантов и сотрудников органов правопорядка. Среди арестованных - один из ближайших сторонников Субианто. Сам кандидат на пост президента неоднократно подчеркивал, что не имеет никакого отношения к выступлениям.