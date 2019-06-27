МИД ФРГ поприветствовал начало разведения сил в районе Станицы Луганской

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСC/. Процесс разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской должен быть завершен, это станет прогрессом в урегулировании в Донбассе. Об этом сообщил в четверг МИД ФРГ в Twitter.

"Теперь разведение должно быть осуществлено полностью. Это стало бы важным и давно ожидаемым шагом для региона, который уже давно ждет прогресса", - говорится в сообщении.

Процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской займет до трех дней. Еще одни сутки даются на публикацию официальных заявлений сторон о разведении сил и средств, и еще одни - на подтверждение этого факта со стороны наблюдателей ОБСЕ.

Еще в сентябре 2016 года Контактная группа достигла договоренностей о создании в регионе зон безопасности. Они должны были появиться на трех участках: в районах населенных пунктов Золотое, Станица Луганская (оба в ЛНР) и Петровское (в Донецкой народной республике). К настоящему времени разведение сил состоялось только в районе Золотого и Петровского.