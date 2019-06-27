Минторг США не обнаружил нарушений Росатомом соглашения о поставках урана

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США не обнаружило нарушений российской госкорпорацией "Росатом" и ее структурами соглашения о поставках урана в страну. Об этом говорится в электронном уведомление Минторга США, опубликованном в четверг в федеральном реестре страны (сборник официальных документов американского правительства).

"Министерство торговли изучило информацию, предоставленную Росатомом, и пришло, в частности, к выводу, что не существует каких-либо свидетельств того, что экспортные или торговые ограничения договора не были соблюдены", - отмечается в документе.